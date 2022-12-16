三星電子榮獲今年度SEAL企業永續產品獎，表揚將流向海洋的廢棄漁網，轉化為Galaxy裝置的高性能再生原料之舉。此獎項旨在肯定激勵人心、專為特定目的而打造，以更好的方式為世界帶來進步與變革的產品。

三星電子MX（行動通訊）事業部執行副總裁暨機械研發團隊負責人Sungsun Park表示：「很榮幸獲頒2022 SEAL永續產品獎，肯定我們以最少資源發揮最大效益，在推動循環的產品設計理念，減少海洋廢棄塑料上所做的努力。展望未來，三星將持續在永續發展之路邁進，發揮企業影響力、創新實力與開放合作的精神，提出更明確的氣候行動。」

SEAL Awards創辦人Matt Harney指出：「每年有多達64萬公噸的漁具被丟棄在海洋中，圍困海洋生物並破壞珊瑚礁。我們對三星為Galaxy智慧型手機系列注入綠色思維以因應此環保挑戰，給予肯定。」

廢棄漁網是分布範圍最廣且最具殺傷力的海洋廢棄塑料之一，對海洋生物和人類居住的地球構成嚴重威脅。三星以Galaxy S22系列裝置打頭陣，將改造後的海洋廢棄漁網作為製造原料，並延伸至整個Galaxy生態圈的產品設計，涵蓋平板、筆記型電腦和耳機。三星與志同道合的組織攜手合作，將回收的海洋塑料變身新型原料，同時維持一貫的高品質。

此項創新舉措，是三星行動通訊事業部永續發展願景「Galaxy for the Planet」的其中一環，該願景概述三星於全球事業營運及產品生命周期，為對抗氣候變遷而採取的具體行動。三星大步朝「Galaxy for the Planet」願景邁進，積極開發再生材料並應用於所有新產品，致力於2025年達成行動產品包材摒棄使用一次性塑料，所有智慧型手機充電器零待機功耗，以及廢棄物零掩埋等終極目標。