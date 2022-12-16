雲林縣二崙鄉養豬達人洪崇拚，秉持「無抗飼養、動物福利、循環經濟」3大經營目標，養豬場育成的豬享有7大福利，讓豬快樂的生活，並堅持選用國產飼料玉米減少碳足跡，脫穎而出當選全國十大神農，16日雲林縣長張麗善致贈賀匾，感謝洪崇拚「拚」出100分的養豬場，把雲林農業推升至全國。

農委會第33屆十大神農獎評選，先由縣市政府推薦名單到各區農業改良場，再由改良場從中評選出神農獎候選人，最後由農委會評選委員會，依據「致力農業產銷技術創新及對農業與農村永續發展有具體貢獻」標準，投票選出神農獎得主。

張麗善表示，雲林縣政府推薦洪崇拚等人參加台南區農業改良場區域評選，經改良場實地訪視評選，推薦洪崇拚等人提報農委會全國評選，在激烈的競爭下，洪崇拚以友善、專業、科技、永續的養豬理念，榮獲第33屆十大神農，期許雲林農民未來持續努力，共同締造雲林農業優良事蹟。

洪崇拚說，他20餘年前返鄉養豬，認為要永續經營，就要引進先進設施、重視環保，因此投入大量資金改善飼養環境，讓養豬場沒有汙染、惡臭，並與附近農民契作玉米、黃豆等農作物作為養豬飼料，減少碳排足跡，打造最敦親睦鄰的養豬環境。

縣農業處指出，洪崇拚肩負起應盡的社會責任，致力畜牧業的永續發展，遵循經營目標的方向及價值，制定以高育成、差異化及市場區隔的經營策略，並以3地3段式統進統出方式，配合環控、餵食等先進設備，營造友善飼養環境，讓豬得以快樂生活，「拚」出100分的養豬場。