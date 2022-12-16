內政部今(16)日在高雄市舉辦「111年下半年替代役績優單位及役男表揚大會」，次長陳宗彥致詞時表示，替代役制度施行至今已超過20年，除提供青年另一種服役的選擇外，內政部自109年開始安排所有役男，在成功嶺訓練期間接受緊急救護訓練（EMT1），2年來已有近3萬位役男取得EMT1證照，也讓這群年輕人在有限的役期裡，發揮所長、關懷社會、厚植實力，並逐步強化社區救護量能。

役男在服勤單位帶領下投入第一線防疫工作，協助整送防疫物資、衛教宣導工作及活化社區空間。(內政部役政署提供)

陳宗彥表示，今日共表揚75位績優替代役役男及12個績優服勤單位。役男在服勤單位帶領下，有的積極投入第一線防疫工作，協助整送防疫物資；有的用暖心的服務協助民眾解決問題；也有從事衛教宣導工作，或協助活化社區空間，提供民眾安全舒適的休閒場所。這些特別的事蹟，讓役男的服勤經驗，不會侷限於義務性的例行操練，而能交織出與人群關懷互動的美麗樂章。

這次獲表揚的役男中，在臺中市太平區公所服勤的役男尤諠荏，在疫情大爆發時，自學程式語言設計出「里別自動查詢器」，不僅縮短承辦人員查詢確診者相關資料的作業時間，同時縮短資料上傳居家照護系統的時間，提升公務服務品質。另外，在財團法人屏東基督教勝利之家服役的役男許博陽、許杰穎和邱淮浩，看到疫情期間募資困難，主動設計並發行院訊，以訂閱方式維繫募捐關係，成功串聯社會資源，協助院內募集救命物資。

役男在服勤單位帶領下投入第一線防疫工作，協助整送防疫物資、衛教宣導工作及活化社區空間。(內政部役政署提供)

陳宗彥指出，替代役屬兵役的一種，也肩負保家衛國之責，服役時應熟練戰時勤務，戰時在後方適時支援國軍作戰，厚植國家整體戰力。因此，內政部未來將規劃在替代役役男基礎訓練時，除落實EMT1訓用合一、增加打靶射擊及全民國防課程外，也將協調各用人機關，明訂役男戰事發生時的應變勤務、加強演練，使役男熟練戰時勤務。另將替代役備役役男納入全民防衛體系，增強國土戰備韌性，共為國家安全而努力。