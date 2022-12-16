麵包是不少人的早餐首選，但醫師表示，麵包是小麥製成，含糖量高，人體在早上對糖分的吸收率高，此時吃麵包，餐後血糖值急遽上升，刺激胰島素分泌以降低血糖，使得血糖快速下降，人在2小時內就會感到飢餓，導致食量增加，且血糖不穩定有害健康。此外，許多人吃麵包喜歡烤過再吃，但麵包烤後產生焦香味的化學物質，就是致癌物了。

麵包雖然好吃，卻是高升糖指數（GI）的食物，也就是，容易使血糖數值快速上升的食物。北醫泌尿科醫師戴定恩在其臉書專頁上表示，麵包有4項缺點，包括會使血糖暴增、進食量增加、打亂自律神經、麵包烤焦可能致癌。

1. 血糖暴增 ：人在早上會分泌皮質醇和腎上腺素，糖分吸收率高，而小麥每100公克就有42.2克含糖量，若早上吃麵包，會導致餐後1至2小時血糖值急遽上升又下降，危害身體健康。

2. 進食量增加 ：血糖暴增後，胰島素分泌又會降低血糖，可能在2小時內就會感到飢餓，在早餐還未消化完畢就開始吃東西，進食量因此增加，也對腸胃造成負擔。

3. 打亂自律神經 ：白天交感神經活躍，主要在於幫助血液循環而抑制消化，晚上活躍的副交感神經則幫助身體休息，讓心跳減慢並促進消化。早上兩種神經交接，若攝取過多糖分，就可能擾亂自律神經系統，使生理時鐘失調。

4. 麵包烤焦可能致癌 ：許多人麵包或吐司，喜歡烤過再吃，焦香的味道也的確迷人。然而烤麵包時產生焦香味道的化學物質，若攝取過多可能導致癌症。