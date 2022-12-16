新竹市自2014年起投入逾8億元修建27座市民活動中心，迄今已完成22座，尚有5座仍在興建當中，其中，新竹市政府斥2800萬打造「建華市民活動中心」，為竹市首座低碳建築的的市民活動中心，目前興建進度達81％，預計明年4月完工。

建華市民活動中心完工模擬圖。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

2014年起，新竹市府盤點78座市民活動中心，以美學設計、空間實用、制度化管理等3大原則，興建或整建27座市民活動中心，目前尚有5座仍在興建中，全數完成後，竹市將會有83座市民活動中心。

竹市建華里目前包括長青日語班、環保教育實作、巷弄長照C站，以及社區巡守隊等，都是使用建華國中舊車棚場地，然而在狹窄且冬冷夏熱的鐵皮屋內，環境十分克難，因此，市府攜手學校，活化校園空間、解決用地問題，規畫新建建華市民活動中心。

建華市民活動中心設於建華國中校地，為1層樓建築，空間約88坪，打造成北歐風木造玻璃屋，運用可循環再利用的木構、鋼構建材，減少二氧化碳排放，也利用屋頂太子樓設計，自然通風換氣，達到低碳節能效果，完工後將成為竹市首座低碳建築的活動中心。

市府民政處指出，未來建華市民活動中心落成後，學校與社區將有更多互動機會，包括社區食堂、社區教室、展覽空間等，也可提供市民舉辦公益、藝文、文康、教育等活動使用，透過妥善運用規畫校地，讓社區、學校都能共享優質活動場域。此外，市府於去年2月推動上線租借平台，盼藉由制度化管理，提高租借方便程度，盼讓民眾更願意借用活動中心。

代理市長陳章賢日前也到場了解工程進度，他表示，因活動中心基地西側臨近住家，應注意與鄰房之間的介面處理，以及周邊排水問題，此外，他也提到，應考量活動中心與建華國中新校舍銜接的地坪鋪面整體美觀，施工時也要避免施工噪音干擾學生上課，並要求工程如質如期完成。