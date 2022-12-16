近年因受到疫情影響，重挫挽袖捐血的人數，雖疫情已逐漸邁向平穩，但捐血人潮依舊沒有恢復。高雄捐血中心16日發出「SOS」，表示高雄地區可供應的血液僅存約200袋左右，近期又有大量急需A型血液的患者，若是無法補足庫存，高屏澎東地區的醫院恐怕出現血液斷鏈危機。

高雄捐血中心表示，近幾日，高雄地區醫院陸續出現A型重症患者，但高雄捐血中心A型血僅存2.8天，真正可以供應給醫院的血液僅存約200袋左右，要供應高屏澎東地區所有醫院根本捉襟見肘。

高雄捐血中心說明，目前高雄榮民總醫院有一位A型心臟移植手術病人需要輸用大量的血液，目前捐血中心已緊急調度血液至高雄榮民總醫院，但捐血中心對目前已將告竭的血庫憂心不已，若再出現重症患者，醫療用血的供應將出現前所未有的斷鏈危機。

高雄捐血中心呼籲民眾，希望大家不畏寒冬出門捐熱血，讓血液告急危機得以緩解，也讓讓醫院病友用血不至匱乏。