據香港《經濟日報》報導，市場盛傳中港最快可於明年1月上旬實施中港通關，香港行政長官李家超昨（15日）晚分別在個人社交媒體Facebook和微博發文指，明年與中國大陸有可能實現通關，但在正式通關前，政府希望透過增加入境深圳的「健康驛站」配額和早前調整跨境貨車「點對點」運輸模式等安排，按部就班地恢復兩地往來。

香港媒體今天再引述消息稱，香港與大陸預計將於下月全面通關，數千名海關、入境處及警察等將被派往陸路檢查站，以應對激增的交通流量。另外，停駛近3年的廣深港高鐵，據報最快下月初恢復來往廣東服務，相關部門正測試各入境口岸的所有通關系統，預計需要數周時間做準備。

李家超表示，稍早前他已在官方會議中向深圳市政府表達希望增加「健康驛站」名額的要求，而有關名額繼上周增加1000個後，昨天已再增加500個至每日2500個。

另外除了「健康驛站」，為照顧部分急需返回大陸的人士，深圳市政府稍早前特別增設人文關懷通關名額，當中包括70歲或以上長者、在港無監護人的14歲或以下兒童、孕婦及其陪護人員等八類特殊人士。

李家超十分歡迎及感謝廣東省政府和深圳市政府的安排，期待兩地繼續增加經濟活動和人文交流，逐步邁向通關。