晶圓代工龍頭台積電6日宣布亞利桑那州廠興建二期工程，第二座3奈米製程技術晶圓廠將於2026年投產。前立委郭正亮認為，美國發現對台海戰爭沒有把握，甚至美國國防部絕大多數兵推都是美軍戰敗，憂心高階晶片落入大陸手裡，因此要台積電高階晶片到美國設廠，「這才是真正的決策邏輯」。他更表示包括台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音甚至台灣政府，都想盡辦法想留住台積電，但美國壓力實在太大，才被迫在12月6日做出擴建計畫的宣布，「這才是真相」。

郭正亮在15 日在《亮劍台灣》節目中引述《彭博社》報導指出，美國國安會預估，一旦中國大陸侵台導致台積電淪陷，世界經濟損失將高達1兆美元，比全球半導體業年銷售高出2倍。郭正亮表示，有名曾是五角大廈的官員甚至稱，無法允許這麼有價值的資產落到中國人手中，所以要有軍事方案，郭正亮認為，美國總統拜登在軍事方案前有跟台灣攤牌，說(台積電)要就來美國，否則設在台灣，美國不能保證台海戰爭不會發生。

郭正亮認為「這句話已經跟以前完全不一樣了」，郭正亮提及，美國2001年提出「矽盾」時，談的是台灣有台積電的高階晶片製程，產生美國保護台灣的誘因，但現在倒過來了，變成因為台灣擁有台積電的高階晶片製程，美國為了避免高階晶片製程被大陸取得，必須及早提出避險方案，要台積電赴美投資。

郭正亮說美國在2022年提到的觀點，意味著美國發現其對於台海戰爭沒有把握，甚至美國國防部絕大多數的兵推都是美軍戰敗，所以美國憂慮高階晶片落入中國大陸手中，因此及早要台積電高階晶片到美國設廠，「這才是真正的決策邏輯」，絕對不是經濟邏輯，是安全邏輯、地緣政治的邏輯。

針對台灣有些人扯台積電去美國設廠投資好棒棒，郭正亮直呼「完全不是這樣」！他說台積電一路走來，包括張忠謀、劉德音，甚至包括台灣政府都想盡辦法想留住台積電，但美國壓力實在太大，才被迫在12月6日做出擴建計畫的宣布，「這才是真相」。

郭正亮並提及，劉德音曾說希望台灣海峽和平、不會有戰爭，所以半導體供應鏈放台灣是安全的，「我完全可以理解劉德音董事長講這句話的無奈」。郭正亮表示，劉德音是台積電董事長，當然只能這樣講，因為戰爭就不是自己能掌握，只能說只要沒有戰爭，半導體供應鏈在台灣是最佳選擇，畢竟良率又高、毛利率又高且台灣人又認真努力，當然是最好選擇。然而，當台海戰爭陰影越來越重，郭正亮直言，台積電是否赴美設廠這就不是張忠謀跟劉德音可以回答，而是美國跟中國大陸回答。