美國參議院今天通過2023年度「國防授權法案」，授權未來5年提供台灣100億美元無償軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。國防部發布新聞稿表示，誠摯感謝美國國會展現強勁支持，相關措施有助於國軍建軍備戰、確保印太區域的自由開放與和平穩定。

國防部強調，將持續依敵情威脅與自我防衛需求，有條不紊地強化建軍備戰工作，恪盡職責、確保國家安全。

2023年度「國防授權法案」接下來將送交白宮，待美國總統拜登簽署後生效。不過，該法案僅訂定開支項目，最後撥款金額仍要視後續撥款法案而定。