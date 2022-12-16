大陸以檢出禁藥為由，禁止我國石斑魚輸入，教育部曾在行政院會宣布9月起到今年底，讓國中小學生每月吃1次石斑魚，但至今許多縣市只吃到1次，甚至金門、連江（馬祖）等縣市一次都沒吃到，行政院食安辦主任許輔表示，問題主要是石斑魚的供應量，會全力提供。
許輔表示，目前金門及馬祖仍未吃到，主要仍在定船期，2周前仍有9個縣市沒吃到，但到本周只剩2縣市未吃到，問題主要是石斑魚的供應，會全力提供。
大陸以檢出禁藥為由，禁止我國石斑魚輸入，教育部曾在行政院會宣布9月起到今年底，讓國中小學生每月吃1次石斑魚，但至今許多縣市只吃到1次，甚至金門、連江（馬祖）等縣市一次都沒吃到，行政院食安辦主任許輔表示，問題主要是石斑魚的供應量，會全力提供。
許輔表示，目前金門及馬祖仍未吃到，主要仍在定船期，2周前仍有9個縣市沒吃到，但到本周只剩2縣市未吃到，問題主要是石斑魚的供應，會全力提供。
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