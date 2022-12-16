智崴(5263)董事長歐陽志宏指出，今年上半年仍有疫情干擾，全年全球市場只完成交20％的訂單，交付約3-4座大型飛行劇院，今年屬於溫和復甦，現在是冬去春來，2023年將會是滿血復活，不管在手累計訂單或者已簽約未認列金額都創歷史新高。

智崴今年前11月營收7.14億元，年減1.54％，雖然營收小幅衰退，但歐陽志宏對智崴未來3年相當樂觀。他指出，今年上半年全球還有疫情影響，但暑假全球樂園大爆滿，樂園設備需求急單湧現，加上大陸開放是指標，當地業者預估明年五一長假後有望暢行無阻，要與全球一致完全解封，報復性旅遊需求會相當可怕。

歐陽志宏指出，今年營收還沒完全復甦，主要受到缺工、缺料及運輸影響，先前缺料不過現在正在清庫存，缺料有望緩解且價格也會回檔；歐美缺工緩解情況上半年還不是很明顯，下半年會陸續恢復，海陸運缺工也導致運輸問題，尤其陸運影響最大，目前都在解決中。

今年智崴全球市場只完成20％訂單，大型飛行劇院今年交給客戶3-4座，有80％將遞延到2023年完工，現階段2023年訂單滿載、累計訂單已經創史上新高，2023年大型飛行劇院認列會超過10座，其中，大陸約6座，占4成市場，加上東北亞，亞洲2023年占比5成，歐美占比5成。

智崴近年來積極開發自營據點，目前已經有台北、高雄、荷蘭、紐約4個自營據點，台灣正推出的《會飛的清明上河圖》叫好叫座，檔期已經由農曆年後延長到4月，荷蘭阿姆斯特丹據點與當地知名業者合作，採取聯票方式銷售，搭乘人數至少成長3倍。2023年自營據點計畫有基隆、大陸、日本、紐西蘭及紐澤西5地，預期自營點的營收未來會成為另一個成長動能。

歐陽志宏對2023年營運相當樂觀，如果大陸市場疫情收斂狀況良好，且不要有政治動盪，智崴2023年營運有望回到2019年狀況，再次挑戰新高。