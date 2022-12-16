瑞典電信設備商愛立信(Ericsson)周四表示，在經濟放緩和幾個主要市場的利潤率下降之下，預計公司到2024年的EBITA(息稅折舊攤銷前獲利)利潤率將在目標區間的低端。

愛立信預計未來三年5G電信設備市場將每年增加11%，而整體電信市場表現為平平。

執行長Borje Ekholm說，在2022年的快速擴張之後，一些北美客戶正在計畫降低資本支出。

儘管美國和其它市場增速正在放緩，愛立信冀望印度等新興市場，希望能協助抗衡5G設備需求下降的影響。

該公司也正在執行到2023年底削減90億瑞典克朗(約8.8億美元)成本的計畫，在執行長Ekholm於2017年上任之後，開始執行節省成本和大幅裁員的工作，希望讓公司轉虧為盈。

儘管市場對於5G設備需求仍強勁，但初期階段的利潤率較低，因此像愛立信或諾基亞等公司只能依賴專利的收入，來提振獲利。

愛立信上周表示，已經與蘋果達成一項全球性的協定，結束一場長期的、有關iPhone的5G專利使用的法律紛爭，該糾紛已經影響到今年愛立信的獲利。

愛立信目前也受到美國監管單位的注意。愛立信在此前揭露了對伊拉克的伊斯蘭國組織的一項不當支付，並稱至少始於2011年。分析人士預計，這樁伊拉克醜聞可能會導致另一起鉅額罰款。