民進黨政府完全執政以來，屢傳以政府標案形式，將媒體採購、宣傳案發包給特定媒體，維持媒體側翼運作與合作關係。立法院國民黨團今再控，明年度中央政府總預算中，政府機關發包給特定媒體的宣導費用，一年竟高達20億元預算。（國民黨團提供）

民進黨政府完全執政以來，屢傳以政府標案形式，將媒體採購、宣傳案發包給特定媒體，維持媒體側翼運作與合作關係。立法院國民黨團今再控，明年度中央政府總預算中，政府機關發包給特定媒體的宣導費用，一年竟高達20億元預算。

國民黨團書記長李德維表示，立法院正在審查明年度中央政府總預算，只要看到獨厚特定媒體狀況，絕對嚴格把關。

國民黨立委費鴻泰也指出，中央部會編列媒體宣傳推廣預算，今年增加4個部會成為「上億俱樂部」成員，相對去年只有農委會和司法院，若再加上國營事業，蔡政府一年宣傳費用預算高達20億元。

費鴻泰說，近兩年中央部會媒體預算中，民視和三立總共標下11億1千萬元；今年1月至9月這兩家媒體共標下政府整體媒體預算74％，其中民視佔49％、三立佔25％、華視佔10％。

李德維則點名，三立標下農委會媒體委託案後，再透過農委會轄下豐年社經營的「豐年」及「鄉間小路」2雜誌投放給目標群眾，等於硬讓三立從中賺一手，與行政院長蘇貞昌所屬政府部門將標案轉手包給蘇女兒如出一轍。

李德維質疑，全台灣媒體之多，何故民進黨政府專門獨厚特定媒體？農委會可自己執行的宣傳案，都要先讓特定媒體先賺一手，毫無章法、節制的揮霍人民納稅錢，是不是蘇內閣所有部會相關媒體預算，都是如此？

李德維也提到，華視也標了農委會臉書粉絲專頁、[email protected]和Youtube等社群媒體經營案，但農委會花幾十萬元，臉書僅200人上下點閱，這樣的經營水準，農委會不能自己做？

國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇表示，過去民進黨在野時堅持黨政軍退出媒體，現在完全執政後卻慣用以政府預算綁樁、綁媒體，已到非常荒謬地步，且標案金額都在100萬元以下，規避政府採購法規定。

王鴻薇點名，除三立、民視，還包括親綠媒體人周玉蔻的放言科技公司，在短短4年內透過如交通部、內政部、國發會，甚至國營事業中油、台電，或是民進黨執政的縣市政府標得媒體預算高達870萬元。

王鴻薇說，內政部前部長徐國勇接任內政部長前，就是三立政論節目主持人；如今請辭不到一周，也到民視主持政論節目，足證明民進黨與親綠媒體關係。

王鴻薇認為，任何一項政府標案都必須公開透明，不能讓惡質媒體輕易從政府、縣市政府、國營事業拿到預算，讓民進黨政府豢養惡質媒體，否則等到下一次選舉時，變成執政黨傳聲筒、文宣部門，攻擊特定政黨或候選人。