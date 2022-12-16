孫鵬和狄鶯所生獨子孫安佐2018年在美因涉及恐攻一度遭關，幸好同年11月羈押期滿後被驅逐出境回台，今(16日)卻傳出孫鵬夫妻在兒子回台前，不慎遭人詐騙30萬，嫌犯竟是有「騙扁小子」之稱的黃琪，對此，美女律師李怡貞稍早驚訝發文，說沒想到非律師資格寫狀紙這麼好賺，她還在辛苦到處跑家事案件開庭，更曬出哭哭符號直言傻眼。

孫安佐2018年在美國讀書時，因持有槍械和涉及恐怖威脅罪遭捕，當時孫鵬夫妻急忙飛到美國救子，還砸了千萬不惜請來王牌律師替兒子脫困，而律師凱勒（Robert Keller）來頭不小，曾幫助上千名青少年脫罪，收費更是高得驚人，每小時要價1千元美金（約台幣3萬元），當時媒體估算孫鵬為了救子，砸了至少上千萬。

李怡貞發文。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

隔年狄鶯開記者會，對於律師費傳言，部分媒體猜測9千多萬，另有媒體推估是3千萬，狄鶯則坦率表示其實不到3千萬台幣，其他的數字都是媒體誇大，真正數字不方便透露，也霸氣說：「錢花了再賺就好」。未料今傳出，2018年底，黃琪假冒張清芳前夫宋學仁的秘書，致電給孫鵬說可以介紹律師幫忙打官司，還冒用律師狀寫訴狀，從孫鵬夫婦身上詐騙30萬。

今台北地檢署調查依違反《律師法》等罪起訴黃琪與借牌的律師，引來外界熱議，李怡貞律師發文說：「傻眼……原來寫份狀紙這麼好賺….而且還非律師資格….我這個律師還在到處跑家事案件開庭幹嘛…」，更開玩笑說：「不如借牌給人專職在網路上發廢文好了⋯⋯（亂教）」，網友回應：「很特別的社會現象，永遠都是非專業來指導專業」、「超扯……」、「真的都關不怕的耶，這位」、「難怪詐騙始祖島，每個輕輕放過」。