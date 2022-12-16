福特（Ford Motor）官網周四宣布，F-150 Lightning電動皮卡車的最便宜車款將調漲9％至5萬5,974美元。此為該車廠3個月內第二次漲價，主要反映成本上揚以及供應鏈打結的影響。

全球車廠如特斯拉、Rivian等業者也都面臨鋰等原物料價格勁揚的挑戰，並警告高成本將持續一段時間。

福特先前曾表示，目標到2023年秋季Lightning皮卡車年產量可達15萬輛。該車廠日前在底特律附近的組裝廠已增加第三組人力，為要提高F-150產量。