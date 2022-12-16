金管會16日發布，同意合作金庫商業銀行向新加坡主管機關申請設立新加坡分行。

金管會指出，合作金庫商業銀行考量我國與新加坡雙邊貿易密切，規劃於新加坡設立新加坡分行，以結合該行現有之新南向據點，整合區域內融資及金流服務，完善該行東南亞版圖之完整性，並協助臺商拓展事業版圖。

截至2022年11月底止，合作金庫商業銀行海外據點計有1家子銀行、14家分行、8家支行及3家代表人辦事處等26處，分別設置於比利時、捷克、菲律賓、美國、香港、中國大陸、澳大利亞、柬埔寨、寮國及緬甸等地區。

金管會表示，目前於新加坡設有分支機構之本國銀行，計有第一商業銀行、臺灣銀行、華南商業銀行、兆豐國際商業銀行、彰化商業銀行、臺灣土地銀行、國泰世華商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行、台北富邦商業銀行及上海商業儲蓄銀行等設有12家分行；另遠東國際商業銀行則設有1家代表人辦事處。