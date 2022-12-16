受前一日美股下挫及台積電領跌影響，16日台股盤勢拉回，所幸低接買盤仍強，十點後指數彈回到14,500點之上。啟發投顧下周看好五大題材類股，包含：半導體設備股、ABF載板股、光通訊股、軍功概念股、生技股等，下周指數區間介於14,300-15,000點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國際利多因素，包含：

1.美國公布11月CPI年增為7.1％、大幅優於預期7.3％與前值7.7％，顯現通膨在高基期效應下，已經逐漸緩解。

2.12/15凌晨的FOMC會議，鮑爾談話偏鷹，但市場反應趨近平淡、美元指數、美債殖利率、OIS、CME利率預測等，並未反映Powell的偏鷹立場，進一步顯示，通膨的影響力逐漸降低。

另提醒要留意三項國際利空因素：

1.鮑爾在12/15凌晨的FOMC會議提到，不確定明年3月是否會再次調升終點目標利率、為後續埋下一個不確定性。

2.FED、ECB、BOE（英國央行）等維持鷹派發言，歐債殖利率竄升、歐股跳水、拖累美股。

3.美國11月零售銷售數據下滑、顯現一年以來的暴力式升息，逐漸開始影響美國消費者的花費能力與荷包。