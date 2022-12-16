高雄「幸福川」民族路至河東路段16日出現大量魚屍漂浮水面，經高市府環保局調查，研判是高市府水利局檢修民族路截流設施時，將汙水排入幸福川所致，環保局派員執行河面魚屍清理及清運作業，統計16日上午已清理4000公斤魚屍，預計下午可全數清理完畢。

環保局表示，水利局為了維護幸福川水質清淨，執行民族路截流設施檢修作業，施工期間須將汙水排入幸福川，導致河川水質溶氧偏低，引發魚群死亡，環保局目前已經加派人力執行河面魚屍清理及清運作業，預計可以在16日下午全數清除完畢。

環保局接獲民眾通報，稱幸福川發現大量魚群死亡情形，立即派員至現場勘查並檢測水質，檢測結果酸鹼值pH7.52、水溫24.5℃，溶氧1.08 mg／L有偏低情形外其餘水質正常，沿線並無發現明顯異常排放情事。死魚綿延幸福川約1.2公里，已派5艘船筏、3台溝泥車及25名人力進行河面魚屍清理及清運作業，經統計上午已清理約4000公斤死魚。

環保局指出，水利局為維持幸福川水質清淨執行截流設施檢修作業，基於人員安全問題及維護必要性，施工期間生活汙水無法截流，必需流入幸福川，以致水中溶氧降低，造成魚群死亡情形，因此，不會對水利局開罰。

水利局表示，為改善幸福川水質，水利局發包工程修繕幸福川近民族路截流設施，經多次嘗試於截流井內通風換氣均未達安全標準，為確保人員安全，於14日夜間採取將民族路橋橡皮壩短暫倒壩與河東路出海口立壩方式，將幸福川內汙水排入汙水廠處理，並於15日中午完成截流檢修階段性工作，後續逐步恢復幸福川水位。

水利局指出，基於人員安全問題及維護必要性，並非惡意排放汙水造成幸福川魚群死亡，且水利局已橫向聯繫環保局進行撈除作業，希望還給市民清新水域環境。