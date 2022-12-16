高雄壽山國家自然公園猴子很多。（網友授權提供）

高雄壽山國家自然公園猴子超多，遊客被猴子攻擊的狀況頻傳。一名網友近日分享影片，只見一位婦人在壽山國家公園的柴山登山步道踏青，身後竟有一大批猴子尾隨，數量多到讓人頭皮發麻，也引起網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團《高雄柴山樂遊交流》上PO影片分享，原來猴子也喜歡群聚，從影片畫面中可見，一位婦人在壽山國家自然公園的柴山登山步道踏青的時候，身邊竟然被一群台灣獼猴環繞著，成群結隊的猴子看起來非常壯觀。

不少人看完影片驚呼，那位山友的心臟好強。「怎麼都不怕，我看了好怕」、「好可怕的畫面，猴子呼朋引伴來」、「太恐怖！一群猴子圍繞著走。」另有網友則質疑，那位婦人會被這麼多猴子圍繞，會不會是因為邊走邊餵食猴子。

農委會曾在臉書分享，民眾遇見獼猴，請遵守不餵食、不接觸與不干擾等3原則，因為餵食會讓獼猴習慣向人取食，引發搶奪和攻擊的行為；且猴子身上恐帶有傳染病，貿然接觸恐有感染風現；最後干擾獼猴恐會讓猴子們緊張亂竄，甚至意外傷人。

不過，這個三不原則卻引來網友砲轟，不少在地人說，經過宣導許多民眾都已經知道不要餵食猴子了，但是現在猴子數量多到很可怕，而且猴子的攻擊性很強，就算當下無意要餵食猴子，甚至手上也沒有拿食物，但猴子也會直接爬到人身上翻找，能不能教一教要怎麼防止猴子攻擊。

原PO也透露，猴子大概早上6點多就會下山找食物，現在很多猴子都習慣跳到人身上來找。朋友上周去明明沒帶食物，猴子仍爬到朋友身上找。而他本身也曾被猴子搶劫，記得當時猴子直接跳到他身上，熟練地拉開他的背包，還會把不能吃的東西丟掉，他試圖阻止，最後被猴子咬傷。