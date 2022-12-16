蔡英文總統今接見「日本台灣交流協會大橋光夫會長」時表示，這幾年來，台日之間「患難見真情」的緊密夥伴關係持續深化。大橋光夫指出，各國若能夠像台日一樣，又是鄰國，關係又友好密切，相信「戰爭」這兩個字就會從世界上消失。台日關係是世界上友好關係的最佳典範。

蔡總統則期待，台灣和日本在國防安全、經濟貿易以及產業轉型等各領域，持續開創新的合作成果。

蔡英文總統致詞時表示，在全球疫情爆發之前，她每一年都在總統府與大橋光夫會長見面，今天很高興見到老朋友，也非常歡迎訪賓來訪。

她說，今年是「日本台灣交流協會」和「台灣日本關係協會」成立50週年。大橋會長從2011年上任以來，推動台日簽署多項雙邊協定，並且促成「交流協會」更名為「日本台灣交流協會」。她要藉這個機會感謝大橋會長，對提升台日關係的貢獻。

蔡英文指出，這幾年來，因為大橋會長和泉裕泰代表的支持和協助，台日之間「患難見真情」的緊密夥伴關係持續深化。非常感謝日本捐贈台灣疫苗，為台灣防疫帶來重要的支持，台灣也捐贈日本口罩，一起對抗疫情的挑戰。台日雙方的合作機制，也更加多元化及多邊化。像是今年10月，台灣和日本、美國及澳洲合作，首度在東京舉辨「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研習營，成為台日國際事務合作的良好範例。

蔡總統表示，看到台日國會外交越來越熱絡。今年10月，「日華議員懇談會」不僅再次組團來台參加國慶典禮，更首度與立法院「台日交流聯誼會」一起組成遊行隊伍。上個月，當游錫堃院長率團回訪「日華懇」，有超過60位國會議員出席歡迎晚宴。最近，萩生田光一眾議員也率團來台出席「台日關係永續論壇」。這些互動交流，都展現出台日友好情誼。

總統感謝日本政府，多次在各個國際場域支持台灣的國際參與，以及強調台海和平的重要性。未來，台灣將持續爭取參與國際組織，以及加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經貿合作機制，希望日本能夠持續支持台灣，一起促進區域的和平繁榮發展。

總統強調，面對全球威權主義擴張以及後疫情時代的挑戰，期待台灣和日本在國防安全、經濟貿易以及產業轉型等各領域，持續開創新的合作成果。「我們一起努力，共同因應世界新局勢，也為台日友好共創新局」。

大橋光夫致詞時，首先感謝蔡總統撥冗接見，記得上一次跟總統見面，是在2020年總統大選連任的隔天。後來因為疫情關係，睽違許久未能到台灣來訪問，很高興今天又能夠來到台灣，並與他尊敬的總統見面。

大橋光夫表示，台灣在蔡總統的領導下，除了成功因應新冠疫情外，半導體產業的重要性也廣為世人所知，並廣獲讚譽。另外，有關台灣海峽的安全保障等情勢，也讓國際媒體對台灣的關心程度大幅度提高。

大橋光夫提到，新冠疫情及今年俄羅斯入侵烏克蘭等事件發生後，對世界的經濟造成相當大的影響。但是台灣仍然維持高度的經濟成長，他要對這樣的表現表示由衷敬佩之意。

他說，此外，台灣也跟日本一樣，都是共享自由民主，愛好和平，而且支撐全球供應鏈非常重要的夥伴，在世界上占有極其重要的地位。在今年的國慶演說中，總統也提到，台灣人無論到世界任何地方，都應該挺起胸膛，大聲的說「我是台灣人」，可以這樣自豪的自我介紹。

大橋光夫強調，台海的和平及穩定，對日本及區域的安全保障極為重要，對國際社會的和平穩定也是相當重要的課題。岸田首相在與美國拜登總統進行的雙邊高峰會，及與其他國家領袖們舉行高峰會時，也再三確認並強調，台海和平及穩定的重要性。即便是在今年11月日本與中國的元首高峰會上，岸田首相仍然強調台海和平及穩定的重要性。

大橋光夫說，日本與台灣都是共享普世價值的國家，包括天災及疫情發生時，都會相互合作來共同面對，是真正的友人。之前京都橘高校學生在台灣的表演大受歡迎，像這樣台日雙方青少年的交流，也讓台日堅定的友誼變成彼此共通的語言，共同向前邁進、邁向未來，肩並肩持續合作，他衷心期盼這樣的關係能永續發展下去。

大橋光夫會長說，他明天將到五指山李登輝前總統的墓前獻花致意。2014年李前總統曾緊緊握著他的手，久久不放，並告訴他，台日關係是世界上最友好、最緊密的關係，必須要讓世界能夠了解，「這是你的工作」。他深刻感受到李前總統非常關心台日關係的發展，並且託付他，一定要讓台日關係得以持續發展下去。