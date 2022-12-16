「2023閃耀台中跨年夜」繼日前公布周興哲、原子少年夯團天王星、韓國音樂才子SHAUN等演出陣容，今（16日）再揭曉超強卡司，包括八三夭、畢書盡（Bii）等歌手輪番High爆現場。畢書盡雀躍說，對於能夠來台中真的很興奮，而且這次演出會是以Live Band的形式，整個氣氛會更有音樂性，在這很大的舞台上感覺就是開萬人演唱會，很期待跨年演出。至於會不會有驚喜演出，Bii透露希望帶給大家很完整的一段表演，他說，歌單設計上有大家熟悉的、很久沒有演唱的、還有特別能夠帶給大家新體驗與對2023充滿期待的，總之就是很豐富。

面對跨年寒流低溫來襲，Bii坦言很怕冷，他說，暖暖包會是我保暖的好選擇，同事都會幫我準備黏在衣服上的或是能夠塞在口袋裡的暖暖包，大家來看跨年也可以試試看，總之不要冷到。他還大讚台中美食真的很多，最喜歡火鍋，也不忘推薦好朋友春風的手搖飲，並許下2023願望，希望大家身體健康、發大財，並預告會有新作品帶給大家。

八三夭打頭陣擔任水湳跨年晚會開場表演。（三立電視提供）

搖滾天團八三夭扛下重任，為水湳跨年晚會打頭陣擔任開場表演！整整3年沒在台中跨年演出，主唱阿璞搶先透露將送上「顛倒世界」巡演的精華陪大家迎接2023；劉逼說，台中也是我們學生時期就很常表演的地方，常常表演完就由小橘帶路，去幾個夜市還有露天咖啡廳吃喝玩樂一下再走，後來還直接在逢甲夜市門口開封街演唱會，特別期待今年的跨年演出。霸天也表示，終於可以沒有約束的看到現場的歌迷，也希望趕快回到疫情前的生活，除了健康以外，自在的活著也是生活很重要的一部分。

八三夭團員阿電與台中有過一段歲月，念大學以及工作的關係在台中住了大概10年，他說，這個城市給我最大的印象就是從市區火車站一路到海邊有一條筆直的道路台灣大道，以前唸書的時候叫做中港路，這條路貫穿整個台中市，數不清的人在這裡來來去去，是承載著無數台中人夢想的一條道路。小橘也在台中唸書，最深刻的印象是夜唱超級便宜，過去常常三五同學下課揪一揪晚上就直接到KTV唱到隔天早上，超熱血。

「2023閃耀台中跨年夜」將從12月31 日晚上7點一路到1月1日深夜1點，長達6小時精彩演出陪伴樂迷們迎向嶄新的一年，主打「四大之最」的第一指標，保證是全台跨年晚會最大場地，去年湧進約20萬人到場參加，保證最多天王天團齊聚、藝人組數最多、轉播平台最多。