美國正在監測可能出現的新冠病毒新變種，為可能爆發的新一輪新冠病毒感染做好準備，目前北京正在放鬆嚴格的封控措施，這些措施一度控制了中國的新冠疫情。據美國之音報導，白宮新冠病毒應對協調員阿希什·傑哈(Ashish Jha)當地時間15日在與記者的簡報會上表示：「我們有一個非常活躍的監測程序，當遊客入境時，我們會在旅客身上使用它，以識別感染者、追蹤變種。如果出現新的變種，我相信我們將能夠識別它們。」

傑哈表示，這個監測機制包括在美國和通過國外合作夥伴檢測廢水。

北京14日宣佈對其全國的新冠應對措施進行重大調整，改變嚴格的「清零」政策，該政策嚴重依賴封控並引發了全國各地的抗議活動。新的指導方針不再強制要求憑借健康二維碼進入公共場所，並允許輕症患者在家中隔離，而不是在擁擠的政府設施中隔離。

耶魯大學公共衛生教授陳希指出，中國的新冠疫情大爆發將對該病毒產生不可預測的影響。他說：「這個世界上人口最多的國家包括大量免疫力低下的民眾，他們可以攜帶病毒數月，可能會產生令人擔憂的變種。」但是陳希教授也指出，中國出現新變種的風險可能會降低。

陳希說：「中國長期以來一直堅持『清零』政策，以至於其人口總體上從未接觸過Omicron亞變體；人們的免疫系統幾乎完全針對最初版本的新冠病毒，提高的防禦能力是目前流行的病毒株可以輕易繞過的。病毒進化以進一步逃避免疫力的壓力可能會更小。」

世界衛生組織對中國的14億公民沒有充分接種疫苗表示擔憂，尤其是老年人和弱勢群體。

陳希指出，北京加大了疫苗接種力度，平均每天注射超過100萬針。但隨著假期旅行的到來以及接種疫苗後建立免疫力所需的時間，時間窗口正在縮小。他說：「也許未來兩周將是避免病毒在中國加速傳播的最後機會。」

為了應對新的感染，本週中國開始銷售Paxlovid，這是一種由美國輝瑞公司生產的口服新冠治療藥物。

傑哈表示，出口該藥物的協議是在沒有政府參與的情況下達成的，但表示美國提出幫助中國接種疫苗的提議依然有效。他說：「我們一直是世界上最大的疫苗捐助者，將近7億劑。我們隨時準備幫助任何需要幫助的國家。」