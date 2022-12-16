蔡英文總統今接見「111年度參與監所教化及保護事業有功人士團體」，感謝他們用溫暖、正向的力量協助收容人和更生人，也讓外界看見他們努力向上的故事，為社會增添更多的正向能量；她期盼藉由訪賓分享的寶貴經驗，幫助政府建構更綿密、更有韌性的社會安全網。

總統致詞時指出，如何提升監所教化、觀護、以及更生保護工作的成效，是政府非常重視的課題。除了政府投入資源和改革相關制度，來自民間的支持也是十分重要的。

總統感謝今年的得獎人及團體用溫暖、正向的力量協助收容人和更生人，以及他們的家庭。像是「佛教慈濟基金會羅東聯絡處」與「基督教更生團契高雄區會」，發揮宗教的大愛精神，辦理各項活動，協助收容人適應監所生活，讓他們獲得更多的家庭支持；還有「淨化社會文教基金會」，除了推動戒毒小團體，也長期關懷輔導少年收容人，引導他們回歸正軌。

總統提及，今天現場有長年擔任榮譽觀護人的夥伴，包括蔡燕女女士、薛漢麟先生，以及許永在先生，投入這份志業都超過20年，這樣的毅力與服務精神令人非常敬佩。

總統說，來自宜蘭的「宜聯鋼鐵股份有限公司」，多年來配合法務部的政策，開發與媒合更生人的就業職缺，讓很多的收容人出監後可以直接就業；長期投入更生保護工作的呂蕙貞女士與張序伯先生，積極協調社會資源，幫助個案解決問題和困難。因為他們的陪伴，讓更生朋友更有信心和能力，邁向嶄新的人生。

總統表示，她要再次感謝大家的努力和付出，不只幫助收容人和更生人，也讓外界看到他們努力向上的故事，為這個社會增添更多的正向能量。她也希望能聽聽大家分享工作心得或建議，相信這些寶貴的經驗，一定能幫助政府建構更綿密、更有韌性的社會安全網，喊話一起繼續努力，讓臺灣更好。