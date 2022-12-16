國泰金(2882)桃園青埔資訊中心今年正式竣工，耗時4年打造、佔地超過3,000坪，其中5層樓規畫為青埔資訊中心機房，亦是國內第一家取得國際權威機房認證機構「Uptime Institute」雙認證的金融業機房。2018年取得Tier 3「設計認證」、竣工後再度取得同等級的「建置認證」，將於2023年第3季正式啟用，只提供國泰金控及各子公司做為往後營運發展與數位金融創新業務所用，要給國泰客戶高穩定且24小時不中斷的資訊服務。

青埔資訊中心機房未來將成為國泰金的資訊群聚中心，為確保資訊設備安全，人員進行設備維護，需經過六道安全控管才能進入機房施作；建築物結構設計結合隔震與減震裝置，能有效避免產生共振現象，並取得台灣建築中心7級耐震標章，優於國內法規標準；另導入資料中心基礎設施管理平臺，監看所有機房及環境設施的運作狀況，包括電力、空調及溫濕度等，以達智慧化管理的目標。資訊中心具備「可同時維修性」，當機房運轉的同時，重要設施系統中任一設備或線路，可在不帶電的環境下進行維護，且不影響營運中的資訊服務。

除了硬體設備升級，國泰亦注重資訊科技人才培育，國泰桃園青埔資訊中心竣工後，「國泰資訊桃園軟體開發中心」組織也隨之成立，將成為國泰金IT發展的基地之一，並為桃園在地的資訊人才提供更多就業機會，促進在地發展，未來將與國泰台中烏日資訊開發中心、國泰高雄資訊開發中心共同串聯全台北、中、南三地資訊人才。