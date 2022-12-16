特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）以440億美元（約新台幣1.3兆）收購推特後積極進行改革，但部分做法卻引發爭議，周四傳出，推特無預警已經停權數個曾報導馬斯克新聞的記者帳戶，引起譁然。馬斯克則回應，記者適用於「禁肉搜」規則，禁止共享任何私人訊息。

綜合外媒報導，馬斯克此舉之所以引起熱烈討論，在於其收購推特前後多次高舉「絕對言論自由」大旗，如今真正執掌推特後，先停掉一個追蹤馬斯克私人飛機路線的帳戶，又停權曾報導他的記者帳戶。

馬斯克表示，「整天批評我沒問題，但如果要肉搜我的即時位置，甚至還危及到我的家人，那就不行了。」對於停掉記者的帳戶，馬斯克則說，「同樣的禁肉搜規則也適用於記者，更適用於所有人。」

紐約時報與CNN都發表公開聲明要求推特說明停權的原因，「包括紐時Ryan Mac在內的多位知名記者都遭到停權，我們對此舉提出質疑，且大家都沒有收到任何解釋，希望推特能恢復帳戶並說明。」

CNN則強調，「衝動且不合理的停權相當令人擔憂，但不會讓人很驚訝，我們已經要求CNN提出解釋，並根據該解釋重新評估我們與推特的關係。」

目前尚不清楚這些記者是否全都與撰寫「馬斯克私人飛機追蹤者」的新聞有關，推特官方也未說明，記者們究竟是踩到哪條紅線才會被停權，但紐時記者Ryan Mac確實曾訪問追蹤私人飛機的帳號持有者Jack Sweeney本人。