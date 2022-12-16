睽違2年的「OPEN!大氣球遊行」明日將於高雄夢時代登場！高市府為確保活動能順利舉行，於中華五路、時代南一路等遊行周邊道路實施交通管制，禁止任何車輛通行，且不提供停車位。高雄市交通局表示，呼籲參加遊行民眾能多搭乘捷運、輕軌等大眾運輸，以免屆時因停車影響興致。

OPEN!大氣球遊行將於17日於夢時代旁時代大道登場，因氣球遊行多為20公尺以上，為確保活動能順利舉行，高市府從13日下午2時起，對時代大道全段實施交通管制，禁止任何車輛進入；而活動日當天，於上午8時30分起，陸續啟動周邊中華五路(正勤路至舊凱旋四路)、時代南一路、南二路、南三路、成功二路北上慢車道(擴建路至台糖物流園區)，交通管制，預計於當日晚間6時30分起陸續解除。

交通局表示，因活動會場不提供停車位，建議前往活動的民眾可先將車停放至捷運小港機場站、凹仔底站、市議會(舊址)站、左營站、都會公園站旁停車場，並搭乘捷運紅線至R6凱旋站、輕軌即可到達會場。

氣球遊行於下午2時開始，為加大運能及減少民眾候車時間，交通局將於當日中午12時許，加密捷運全線班距，縮短成3分鐘一班車；輕軌則縮短為5至8分鐘一班。

此外，另為維護管制區內行人安全，時代大道活動範圍內4處Youbike2.0配合管制暫停營運，請民眾於管制區外圍舊凱旋四路周邊站點借還。

高雄市警察局呼籲用路人遵守現場員警指揮，管制區當地居民及商家車輛向管制員警出示證明即可進入，除緊急救護車輛及執行公務車輛外，其他汽車、機車均禁止進入，且周邊將加強拖吊。