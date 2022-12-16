本土疫情連8天升溫，中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增1萬5316例本土個案，較上周五多出1021例，增幅為7.1％。與此同時，今日也新增100例境外移入、24例本土死亡個案。

今日新增的1萬5316例本土個案，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，以新北市新增2889例居多，其次依序為台中市1978例、桃園市1875例、高雄市1736例、台北市1487例、台南市1191例、彰化縣725例、新竹縣549例、新竹市449例、屏東縣423例、苗栗縣415例、雲林縣316例、嘉義縣224例、南投縣223例、基隆市182例、宜蘭縣174例、花蓮縣148例、嘉義市126例、台東縣91例、金門縣66例、澎湖縣47例、連江縣2例。

與此同時，國內今新增100例境外移入個案，，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國（3例），中國大陸、日本、美國、紐西蘭、荷蘭、菲律賓、越南及韓國（各1例）移入，另89例感染國家調查中。入境日期介於今年11月15日至12月15日。

國內今新增48例中症、19例重症、24例本土死亡個案。死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、21例具慢性病史、17例未接種3劑以上疫苗。截至目前，國內共累計854萬7315例確診、1萬4820例死亡。