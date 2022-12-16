身兼新竹縣選舉委員會主任委員的縣長楊文科，16日頒發各鄉鎮市民代表暨村里長當選證書。楊文科恭喜所有當選人，並用「生當如鵬起，終當如鯨落」兩句話期勉大家以鄉親福祉為目標，一起為竹縣未來30年的榮景打拚，同時也向各級當選人們表示，若對縣府施政有不清楚的地方，他和縣府團隊都願意直接溝通。

16日當天楊文科頒發第22屆（竹北市第10屆、竹東鎮、寶山鄉第20屆）鄉鎮市民代表暨第22屆（竹北市第10屆）村里長當選證書。楊文科恭喜所有當選人，他表示自己很榮幸頒發當選證書，因為這份證書是一份榮譽、一份責任，也是一份擔當。

楊文科表示，所有村里長和代表都是最直接和鄉親在一起的人，鄉親的大小事務都會透過基層當選人來反應，鄉鎮市公所也要擔任好溝通橋樑，以鄉親的福祉作為施政目標。若大家對縣府施政有不清楚的地方，他和縣府團隊都願意直接溝通，所有著眼點都是百年大計，絕不會為一己私利。

地方事務繁雜，楊文科認為地方事必須審慎處理，讓阻力變成助力。楊文科特別提及與前湖口鄉長林志華共事的回憶，並稱讚多名村長令他敬佩，與大家一起對湖口鄉大小建設都充分溝通討論，雖然林鄉長過世了，但是他一定會一步步完成其未竟之業，協助湖口鄉發展。

「生當如鵬起，終當如鯨落。」楊文科也用這兩句話勉勵在場所偶當選人，並表示，人生在世要如大鵬展翅好好做事，終了時要像鯨魚一樣落下，「一鯨落、萬物生」鯨魚在海洋中死去時，巨大的身軀會沉入海底，成為無數海洋生物的養分來源。

楊文科更引述國民黨榮譽主席吳伯雄曾說過的話，從政人員第一要有抱負，第二要以福國利民為目標，他也以同樣心情來施政，既然在這個位置上就要全力以赴，不會受到不正確的影響。