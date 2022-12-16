2023即將到來，是除舊佈新的好時機，趁過年將環境打掃乾淨，也能順便改變風水，帶來好運氣，命理專家小孟老師在臉書上提醒，8個家中不同物品散落在各個角落需清除，並趁年末新歲、農曆年前大掃除一番，如念舊留著不丟的話，會影響一整年的運勢，甚至影響健康。

【8個家中不同物品需清除】

▍廚房壞掉不用的電器、物品不清恐破財

廚房壞掉的電器和物品，不用的東西一定要丟，因為廚房是灶神待的地方，也是存放米糧的地方，所以廚房就是財位，如果有壞掉的電器或是用品沒丟，增加財位的晦氣，容易破財。

▍破掉、裂掉的玻璃要換掉，避免識人不清、遇小人

很多家庭如果看見玻璃只是裂開，常常會放著不換，玻璃製品如有裂痕的，建議換掉，因為可以透視看出去的玻璃，代表住在房子裡面的人的視力，也象徵是心靈之窗，如果裂掉不換，代表住在房子裡面的人容易識人不清、容易遇到小人。

▍不亮的燈快換掉，以免人生和視力都不光明

如有不亮的燈泡，或是壞掉不能修的燈具也要換掉，家裡的燈不亮，不僅代表住在房子裡的人，會「人生無光」，也可能會影響住在房子裡的人的視力。

▍枯掉的盆栽盡快清除，否則事業、愛情都不會開花結果

很多人都喜歡綠化環境，但如有盆栽已經很久都沒有生長，只剩枯枝，建議趕快清除，換新的長得好的盆栽，否則可能意味著新的一年，住在房子裡的人，不管是事業或愛情，都不會開花結果。

▍被蟲蛀蝕過的桌椅、家具要快修或丟掉，恐來年傷筋骨

原木製的家具、桌椅讓家裡看起來更大器，不過中南部常有白蟻，如不注意保養，很容易有白蟻蛀蝕，若家具有遭白蟻蛀蝕，需盡快請人維修，否則最好丟掉，因為家具代表住在房子裡的人的骨頭，倘若被蛀蝕，代表未來新的一年筋骨健康恐怕會受到影響。

▍造景魚缸沒有魚，水最好抽乾，以免運勢和肺部受影響

有些家庭為了造景，在家裡擺了沒有裝魚的魚缸，建議如魚缸只是裝飾用，最好不要裝水，因為水很容易遭空氣中的落塵污染，如沒有過濾系統很容易形成污水，不僅影響人的運勢，也會影響住的人的肺部健康。

▍廁所毛巾、馬桶刷快換新，穢氣易形成晦氣

廁所是家中易有穢氣的地方，穢氣不除，可能成為運勢上的「晦氣」，建議，廁所、浴室的毛巾最好每年換新，馬桶刷也要換新，才能避免家中積存穢氣而影響運勢。

▍發霉衣物丟掉、不要留，才不會走霉運

很多人衣服買了一件又一件，也時常放到忘記，或衣服不小心就忘了洗，而堆到發霉了，建議，有霉味的衣物最好丟掉，因黴菌的菌絲很難清除，如是有紀念價值的要洗乾淨好好保存，否則會帶著霉運到明年，影響一整年的運勢，天天都是水逆。