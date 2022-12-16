台股周五受美股出現重挫影響，指數出現拉回修正，終場力守14500點，以14528.55點作收，下跌205.58點，跌幅1.4％，成交金額2974.89億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，雖然美元指數近期仍弱勢，但亞幣也從高檔轉弱，台幣也由升轉貶，不利資金行情推升。技術指標中，日KD、RSI目前偏向弱勢，加上周五再度跌破5日均線，顯示指數在匯率、法人態度、技術面偏向弱勢下，短線面臨整理。

台新中國通基金經理人魏永祥則指出，台股企業獲利預估雖然持續下修，但與現實狀況逐漸貼近，台股前波低點12629點已大致反映2023年台股獲利下修的預期，到明年1月前為財報空窗期，若此段時間通膨數據能進一步降溫，配合新年銷售旺季來臨，有利台股震盪走高。

此外，台股單日成交量已放大至2200~2500億元，甚至有達3000億元以上的記錄，顯示此波台股人氣明顯回流，投資人信心較以往回升。12月至明年3月公布年報前為財報空窗期，若此段時間美國通膨數據持續獲得改善，配合過往年底至隔年第1季易有作夢、集團作帳行情的慣例來看，預期台股後續盤堅的機率仍高。