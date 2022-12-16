興富發(2542)完成「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案」銀行聯貸案簽約，由兆豐銀行、第一銀行及合作金庫銀行三大公股行庫共同統籌主辦10年期326億元聯合授信案。

高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案，開發區占地面積達5.3公頃，興富發建設獲選該都更案北基地最優申請人。此都更案開發面積不小，聯貸總金額超過新台幣300億元，為近年少見之大型開發案。基地位於「高雄亞洲新灣區5G AioT創新園區」核心，緊臨高雄市立總圖、展覽館及軟體科學園區，以高雄捷運環狀輕軌為重要交通樞紐，交通建設、商業及生活機能完善，為高雄市新興中心商業區及多功能經貿園區，考量在5G亞洲新灣區智慧城的政策帶動下，將可加速周邊腹地整合發展，成為國、內外科技新創人才匯集地、吸引企業進駐設立營運或辦公據點。

此筆都更案南北基地共三個標案，於去年11月開標，興富發獲得北基地最優申請人，而南基地北側最優申請人為國揚與台壽保合組之團隊，另外南基地南側最優申請則為國城建設與高興昌組成之智匯方舟合作聯盟。