國民黨台北市議員當選人詹為元。（圖／取自詹為元臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯日前喊出「世代交替」，表態將參選2024立委，挑戰選區現任立委費鴻泰，獲得藍營青年世代支持。新科國民黨台北市議員當選人詹為元認為，世代交替是一個政治訴求，但是不是一個「絕對的價值」，就必須思考「新世代能帶來些什麼？」至於徐、費誰初選能勝出，與制度的關聯有極大關係，若黨中央在制度設計時刻意卡新人，那就需要改革。

詹為元今（16）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，回想他自己之前參與黨內立委初選時，並不像今年議員初選35歲以下年輕新人有加權，故徐巧芯2024挑戰費鴻泰時，應該也是不會有加權的。

針對徐巧芯、費鴻泰誰能在初選勝出？詹為元直言，如果初選制度採全民調，徐比較可能出線，但若納入黨員投票，結果就難說了。因為全民調，掌握聲量與議題者較吃香，徐是空戰的佼佼者，緊抓著新時代的脈動與喜好；費雖年紀較大，但地方服務很扎實，一旦初選制度納入黨員投票，對於現任、資深者就會比較有利。

詹為元強調，是否要鼓勵新人挑戰立委，這個都能夠討論，有一個長久穩定的初選制度，才是更重要的。否則國民黨每次初選制度都不太一樣，不同的制度都有其利弊與公平性爭議，現在問題其實在於「每次制度都會變」。