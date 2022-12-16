桃園縣長鄭文燦贊聲李俊俋的政見，為他加油。（廖素慧攝）

嘉義市長選戰最後衝刺，國民黨候選人黃敏惠今天到傳統市場拜票，特別提到IKEA即將在嘉義市開店，用政績尋求支持；民進黨候選人李俊俋由桃園縣長鄭文燦陪同車隊掃街拜票，民眾也熱情回應，李俊俋也再提「3心2箭」政見爭取支持。

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠今天到傳統市場拜票。（黃敏惠競總提供／廖素慧嘉市傳真）

黃敏惠今天由競選團隊及黨籍議員陪同，到南田市場拜票，有攤商及民眾熱情擁抱黃敏惠，比「讚」手勢，黃敏惠緊握對方的手，拜託出來投票，她特別提到IKEA即將在嘉義市開幕，選舉要用政績和表現來爭取民眾的支持。

黃敏惠說，嘉義市朝邁向雲嘉南消費新都心的路在走，這個定位是對的，全台除了6都，只有嘉義市有好市多、IKEA先後進駐，這是城市光榮感的展現，也是一個城市進步的指標，我們沒有中央的奧援，但仍然交出漂亮的成績單，「就像沒有傘的孩子，下雨了就要跑得比別人快。」

李俊俋則再強調「3心2箭」政見，包括65歲以上長者的假牙補助、75歲以上的健康檢查補助，生育津貼補助每胎2萬元，還有發展智慧醫療生技照護產業，做好交通建設，配合鐵路高架化要推動輕軌1號、2號計畫，讓年輕人留在嘉義上班、就業。

民進黨候選人李俊俋由桃園縣長鄭文燦陪同車隊掃街拜票。（廖素慧攝）

鄭文燦肯定李俊俋提出的政見，他說，老人裝假牙補助、生育補助桃園都有實施，嘉義市也使得到，他說，希望旅居在各縣市長的嘉義鄉親都能回嘉投票。

李俊俋與鄭文燦車隊掃街，沿途有民眾按喇叭，對車隊比YA表達支持，還有在美容院做美髮的民眾，頂著一頭溼髮就衝出店門，為他們加油打氣。