神岡區第8公墓設置預計明年3月遷葬，當地居民希望能盡速遷葬並綠美化。（楊瓊瓔服務處提供）

台中市神岡區第8公墓設置至今已有數十年之久，8年前禁葬後，當地居民希望能盡速遷葬並綠美化，增加休閒運動及停車空間。立委楊瓊瓔16日前往會勘，市府允諾立即啟動公墓查估，明年下半年辦理遷葬後綠美化，配合地方需求讓土地活化，提供市民更優質居住環境。

立委楊瓊瓔及台中市議員羅永珍今日邀請民政局、生管處、建設局與神岡區長劉汶軒及岸裡里里長謝繼潭等前往會勘。

岸裡里長謝繼潭指出，神岡區第8公墓位於豐原交流道旁，隨著近年人口增加，周遭居民都相當期盼未來可以遷葬規畫公園綠地使用，而第8公墓2015年6月公告禁葬，明年6月已禁葬滿8年，已可以辦理遷葬，希望市府將公告遷葬的時程排入。

楊瓊瓔表示，因都市發展，神岡區第8公墓與住宅接壤，除影響當地景觀外，里長及當地居民也反映有安全疑慮，每年清明掃墓時都有火災發生，希望能夠遷葬，且當地居民沒有休憩空間、停車空間可以使用。

台中市生命禮儀管理處長劉振村說，神岡區第8公墓已公告禁葬快滿8年，隨著民眾陸續將先民骨灰骸起掘遷出，目前公墓內墓葬數估計約僅存500門，生管處會規畫全面遷葬並立即辦理公墓查估作業，預計遷葬公告期間為2023年3月1日至7月30日共計4個月，配合遷葬的民眾將依規定發予補償金，或免費提供公立納骨塔使用。

另依殯葬管理條例規定，公告期滿未遷葬者，將由市府予以起掘，為尊重先人並求慎重，墳墓經起掘為必要處理後，除依禮俗安奉入罐外，並由法師引魂安厝於本市境內公立納骨塔。

建設局公園管理科張以欣科長補充，此次「墓園變公園」工程由市府建設局與民政局共同推動，首先由民政局辦理公墓查估、遷葬、清理廢棄物，並在初步整地作業後點交土地，再由建設局重新定位遷葬後的公有土地，預計生管處2024年6月底前進行廢墓後點交建設局，接續開闢簡易公園綠美化及停車空間。

楊瓊瓔表示，希望在民政局及建設局通力合作下，二年後能將公墓土地再利用，提升綠地品質，打造台中成為低碳永續城市，提供在地更好的運動休閒場所、停車空間及生活環境，未來也可以在這個空間辦里民活動。