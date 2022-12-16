汪小菲與大S話題鬧得沸沸揚揚，如今戰火仍在微博上延燒，尤其張蘭在直播的發言，更是屢屢衝上熱搜。對此，先前曾對此事多次發表看法的女網紅徐芳，近日在微博突宣布：「被汪小菲揚言提告，更恐嚇要讓她閉嘴」，頓時掀起網友熱議。

徐芳曾多次在微博發表有關汪小菲母子的看法，直言他們在網路上的所作所為是「無死角地展示了大陸男人與婆婆的卑劣。」雖然有不少網友紛紛在底下留言支持，但輿論風向大多是站在汪小菲那邊，讓她遭到不少謾罵。

近日徐芳在微博曬出一則影片，表示：「自己被汪小菲威脅要提告了，甚至還跑到我的抖音恐嚇我，想讓我閉嘴。」對此，她也不忍了，在影片中發聲反擊，洋洋灑灑列舉出諸如「生活費」、「顛倒黑白」、「踐踏法律」、「買水軍胡亂引導風向」等多項汪小菲母子所犯的錯誤，直言：「你們踐踏法制以及顛倒黑白的行為，讓大陸文明倒退了200年。」並且要求他們向廣大網友們致歉。

對於徐芳將要被告的說法，在陸網上掀起兩極化評論。有的網友認為徐芳此舉其實也是蹭流量的行為，直言她和張蘭與汪小菲的作為沒什麼兩樣。不過這些明嘲暗諷的留言大多被博主刪除。僅留下力挺她的回覆，表示：「感謝你挺身而出」、「終於有能獨立思考的人了。」