彭博社16日報導，日本4家主要銀行已同意借錢給JIP公司（日本產業夥伴）所領軍的各集團。若JIP真有了這1.2兆日圓，約88億美元資金後，離收購東芝又向前邁進一大步。

這4家聯貸業者傳出是三菱日聯金融、瑞穗金融、三井住友金融以及三井住友信託，全都是日本赫赫有名的大企業。據悉，貸款基本上已達成共識，現在正琢磨細節，最快今年底可望有更具體的結果。

彭博社指出，此合約記載，借錢金主可能會推派一位專業人士，日後進駐東芝董事會。未來幾天，這份合約內容也會更明朗化。上述消息一傳到16日的日本股市，東芝一度逆勢飆升3.4%左右，早盤收盤時上漲近2%。

目前，此貸款審核作業還在進行，最糟的情況也就是銀行團決定不借錢的機會，也是有可能會發生。JIP與參與銀行對此報導不願置評，東芝則說，礙於公平原則，無法發表己見。

16日，東芝公開發表一封給股東的信，內容說道已提供這些可能的投資者廣泛盡職調查機會，期望收到具有法律約束力且具善意的提案，一定會盡全力早日達成有共識的結果。

彭博社指出，這筆1.2兆日圓鉅額貸款拿到與否，對JIP為首的財團很重要。擁有優先競標權的JIP，計畫只自掏腰包1兆日圓，最後想用2.2兆日圓把東芝整個拿下，然後再下市。

東芝這整樁眾所矚目的併購案，表面上看起來進行頗順利，但還是有很多未知數，包括融資成本增加等，因目前除了日本以外，很多國價都在大力調升利率。另外，收購時可能會產生好幾百億美元相關債務問題，也需要銀行來解決。