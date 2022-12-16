法國統計局(INSEE)周四表示，由於煉油廠的罷工，以及核電廠的停擺事件，預計法國第四季經濟將出現輕微的萎縮，到明年上半才會復甦。

INSEE在最新的經濟展望中表示，該歐元區第二大經濟體在今年最後三個月將萎縮0.2%。

INSEE此前的預測，即使出現一系列煉油廠罷工、部分核子反應爐因維修而中斷運轉，導致工業產出下降，第四季還是會出現接近持平的成長。

法國在十月出現煉油廠罷工，導致汽車燃料供應減少；同時之間，法國56座核子反應爐因老舊問題，電力產出掉到近30年來最低。

INSEE說，由於核電廠的電力產出問題，讓法國今年經濟減少了0.4%。

最新預測顯示，法國今年GDP將成長2.5%，略低於此前預估的2.7%。

展望明年，INSEE預估第一季將復甦，恢復為成長0.1%，第二季為成長0.3%。

關於通膨的前景，INSEE說，在11月達到6.2%之後，預估明年1月和2月將到7%峰值，為近38年來的新高，然後到明年中旬回落到5.5%水準。