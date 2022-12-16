全球貿易情報與分析公司Descartes Datamyne出具報告指出，美國大型港口11月進口貨櫃量銳減，這意味著商品進口加速下滑、內需轉弱，明年的經濟前景恐更加黯淡。

報告指出，全美大型港口11月進口貨櫃量較10月大減12%，創下2016年以來最大跌幅；總量縮水至195萬個，較去年同期減少19.4%，並創下2020年6月來單月新低。這與上半年美國各港口被進口貨櫃塞爆的榮景形成鮮明對比。

另有數據指出，美國最繁忙的貨櫃輪港口洛杉磯港和長堤港11月合計進口貨櫃量為56萬6522個，較去年同期下滑26%，並創下2020年3月新冠疫情爆發以來的最低記錄。與疫情爆發前的2019年同期相比，這兩大港口處理的進口貨櫃量減少9.8萬個，自9月起貨櫃進口量便低於疫前水準。

洛杉磯港主管Gene Seroka證實美國的進口量在減少，主要因為進口商為避免去年的缺貨事件重演已提前運貨，以及擔心西岸碼頭工人的勞資協商影響貨物裝卸，把部分貨物轉往墨西哥灣沿岸和美東港口。

不過，跡象顯示美國東岸港口也出現了進口貨櫃量下滑的情況，例如喬治亞州薩凡納港（Savannah）上月進口貨櫃量較去年同期減少7.6%，南卡羅來納州查爾斯頓港（Charleston）處理的進口貨櫃量更暴跌21.8%。

進口貨櫃量銳減和零售額由增轉跌，顯示在聯準會持續大幅升息下，美國內需力道正在減弱。美國商務部周四公布，11月零售額月減0.6%，扭轉了10月份的月增1.3%，遜於市場預期的月跌0.3%，並創下今年來最大月跌幅。

總部位於新加坡的貨櫃航運公司海洋網聯船務（ONE）執行長 Jeremy Nixon表示，由於海外需求減弱，中國和越南在今年的春節期間恐停工4到5周。