國民黨台北市議員羅智強認為，無論高虹安案件如何，重點是民進黨主政之下的國家機器已經完全淪喪了公信力，這才是最大的危機。（本報資料照片）

高虹安案驚動施明德 羅智強「舉這例」狠嗆民進黨：檢調淪喪公信力

台北地檢署偵辦民眾黨新竹市長當選人高虹安詐領助理費、「公積金」涉貪案，還大動作搜索高虹安立委辦公室、住處，國民黨台北市議員羅智強認為，無論高虹安案件如何，重點是民進黨主政之下的國家機器已經完全淪喪了公信力，這才是最大的危機。

羅智強今天表示，高虹安應該會去說明、面對未來的司法程序檢驗，但民進黨過去動用司法力量斧鑿斑斑。他以切身經驗為例，像是過去他選舉都靠小額募款，結果監察院竟然說他違法，要罰他6至120萬，原因是他有一筆小額捐款306元於法不合，讓他非常傻眼，「陳明文的300萬不查，查我306元」。

羅智強說，更扯的是，最後他行文給台北市民政局詢問，台北市民政局回覆完全合法，所以如今不管高虹安案件如何，民進黨主政之下的國家機器已經完全淪喪了公信力，這才是最大的危機，「民進黨主政之下染指國家機器，到底經不經得起檢驗，是最大的問號」。

媒體追問，會不會覺得民進黨故意在就職前進行大動作調查，要讓高虹安無法順利就職？羅智強重申，事實仍有待釐清，但目前國家機器公信力的淪喪，才黨智有各式各樣的陰謀論出現，這樣的質疑也許是錯的，但也許是對的，為何會讓大家沒有把握？就是因為民進黨過分鴨霸，濫用國家機器，濫用各種司法的資源去打壓在野，濫用監察院打壓羅智強。

羅智強反問，經過這一連串的栽贓、抹黑、打壓、迫害，還能信任民進黨主政下的國家機器嗎？「抱歉，我不相信」。