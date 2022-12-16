國立台東女中學生洪儀、榮孫子凡、陳温愷筠在今年全國高級中等學校學生英文作文及演講比賽南區決賽，榮獲優等及佳作等好成績；能在百餘名參賽選手中脫穎而出，3位學生表示，過程雖辛苦，卻得到寶貴的經驗與成果。

台東女中在教育部推廣雙語教學前就相當注重英語文能力，即使身處後山，也能有不輸西部的實力，三甲陳温愷筠、三甲洪儀、三乙榮孫子凡分別獲得英文作文優等、英語演講佳作。

洪儀表示，過程真的經歷許多心情起伏，「從慌張害羞、再到不顧一切，讓我又突破了1次自己的極限！」榮孫子凡說，短短5分鐘內，要完整且流利的說出內容，實在是非常艱辛。」兩人不論早自修或午休、平日或假日，堅持每天訓練，就連比賽當天，都使用英語交流，提升口說流暢度也能增添臨場感。

透過許多方式精進自身語文能力的陳温愷筠說，擴充單字量時挑選常用或是萬用的單字來背，而不是一味地增加單字量，也收集一些情緒形容詞、轉折語，讓作文更豐富。閱讀英文文章時，可擷取文章中出現的片語、文句使用法，並收集成筆記或以電子檔記錄，她也強調「優秀的作品可以成為模範，但也不要全盤接收，有不懂的應該先詢問老師。」

台東女中校長王垠指出，英語文是與世界溝通的橋樑，更是擴充國際視野的最佳工具。他欣慰地說，學生雖非身處都市，卻同樣能培養與世界溝通的橋樑，國際視野也是開闊豐富的。