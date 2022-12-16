氣溫驟降加上陰雨綿綿的冬季，最適合宅在家溫暖地追劇看電視，加上近年因著疫情的影響，不少消費者都開始為家中添置或升級家中的電視，CHIMEI奇美就看準消費者的需求，在這年末隆重推出年度旗艦K系列，為國產品牌第一台OLED顯示器。

CHIMEI奇美全新65吋的K系列OLED顯示器，定價6萬9900元。（奇美提供）

CHIMEI奇美此次瞄準對於影音品質有高需求的消費者，推出了全新65吋的K系列OLED顯示器，完美結合自體發光技術與奇美廣色域再進化，並支援「國際電影行業標準廣色域」達99% DCI-P3，讓畫面擁有細緻的高度對比及完美校正增色，以極致的黑與高飽和度的鮮豔色彩表現出最細膩深邃的光影與顏色，更搭載4K 120HZ 原生面板和新一代智慧處理器、Dolby Vision，以及杜比全景聲與DTS TruSurround音效技術，同時具備Android系統，內建了必備的Netflix、YouTube等串流平台，更是國產首支援OK Google聲控管家智慧操控的OLED電視，定價6萬9900元，可是相當親民的OLED價格。