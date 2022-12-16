三峽長福巖清水祖師廟是新北市定古蹟，廟宇內有許多繁美的石雕、木雕作品，新北市文化局與台藝大古蹟修護學系合作，將在明年1月7日舉行「鑿花樂」活動，除了邀請祖師廟專業導覽員帶領學員走讀，了解鑿花在傳統建築的重要性，也邀請到轄內市傳統工藝木雕保存者暨2022新北文化獎得主洪耀輝示範操作，揭開傳統木雕的面紗。

文化局表示，三峽已故藝術家李梅樹1940年代曾主持修建長福巖清水祖師廟。邀請多位當代藝術家和匠師一起參與，祖師廟被譽為「東方雕刻藝術殿堂」，同時也保存藝師洪耀輝最具代表性的鑿花作品，同時也是轄內集結傳統工藝大成的文資修復案例。

文化局指出，洪耀輝身兼台藝大古蹟修護學系系主任，他將帶領學員實際演練雕刻、打磨並認識工藝技巧，課程將以清水祖師廟為起點，介紹藝師興建廟宇的心路歷程，實地介紹早期鑿花產業的發展，推廣傳統木雕文資美學。

文化局說，鑿花包含走獸、花草、人物等圖案，這次結合有形和無形文化資產，使理論與實務兼具，實務操作課程提供專屬工具材料包，讓學員能重溫雕刻的熱情，參與者還可以獲得「新北耀輝兄」提袋，若對寺廟鑿花技術有興趣或有意修習木雕技藝的民眾，可前往（https：／／forms.gle／N28tU2icfByJkGqp8）報名，本月26日截止，名額有限。