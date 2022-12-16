台灣彩券16日推出遊戲特色的2款刮刮樂新品「無敵777」與「加倍旺」。「無敵777」每張售價300元，頭獎300萬元共有4個；加倍旺」每張售價200元，頭獎200萬元共有3個。兩者總獎項超過283萬個，總獎金逾14.5億元。

台灣彩券表示，「無敵777」每張售價300元，票面上多個霓虹燈泡組成3個不同顏色閃亮的「777」，只要刮出「X3」倍數符號該局獎金有機會立即變3倍，頭獎300萬元共有4個，1,400元（含）以上獎項超過13萬個，總中獎率36％，總獎金逾9.2億元。

台彩說，同日上市的「加倍旺」每張售價200元，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得該號碼對應的獎金乘以「倍數區」倍數的金額，有機會刮中2、3、5倍、最高10倍獎金，超過43萬個獎金加倍的機會，頭獎200萬元共有3個，總中獎率29％。

台彩進一步表示，自明年元月起，售價300元（含）以下刮刮樂彩券背面標註「整體中獎率」，售價500元（含）以上刮刮樂彩券加註發行張數、各獎項中獎張數及整體中獎率等資訊。