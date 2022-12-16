辣模華華和男友私密影片外流後，多名網紅私密片也接連傳出外洩，如今連郭鬼鬼都身陷這場風暴，未料風波並未平息，AV導演圤智雨凌晨爆料「還有第五爆」，沒想到有「燈泡珍奶妹」稱號的JKF女郎牛奶妹，就被爆出性愛影片外流的消息。

根據《三立新聞網》報導，擁有傲人上圍的牛奶妹，先前與簡涵庭合開飲料店時，因為製作珍奶時，火辣的魔鬼身材讓人一覽無遺，因此在網路爆紅，知名度也隨之提高，不僅店面成為男性粉絲朝聖地點，珍奶店粉絲團人數也多達4萬多人，未料店面開不到一年便宣布收攤，接著隔年大尺度照片外流遭外界影射，如今又爆出性愛片在網路瘋傳，引發網友議論。

據悉，近日網路的性愛影片中，只見女主角戴著黑框眼鏡全裸入鏡，並有與男主角翻雲覆雨的激情畫面，從拍攝視角可以看出是男方掌鏡，至於會被網友認出女主角就是牛奶妹，主要是肚臍刺青特徵太過明顯，不過牛奶妹目前為止尚未對此事作出回應。

圤智雨先前指出影片外流有4種可能，其中以近兩年掘起的onlyfans最為嚴重，但不乏有些人想紅就會外流給記者，覺得可以炒一波知名度，但成功率不高，更指出「為什麼JKF女郎總出事」，主因在於加入門檻低，加上女郎們偏蠢，揚言「看到出事女生們只不過是冰山一角」，更揭發還有7大未爆事件，此舉讓JKF怒發聲明要求圤智雨撤文公開道歉，否則將進行法律追訴。