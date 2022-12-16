凱基證券打造重視風險、穩健前行的財富管理業務深受肯定，獲頒工商時報Trust Award多元信託創新獎「最佳證券商財富管理信託創新獎」、「最佳有價證券信託創新獎」兩大獎項。

該獎項須經由專業評審三階段審查，方能脫穎而出，顯示凱基證券財富管理團隊推動多元投資理財服務及深耕數位金融的表現，深獲專家、學者一致讚賞，財管服務滿足不同階層客戶之需求，更體現普惠金融的意義和價值。

凱基證券財富管理副總阮建銘表示，凱基證券的財富管理服務始終抱持「以客戶為中心」的價值理念，藉由顧客導向策略，重視客戶權益保護，提供給客戶的不只是一個產品，而是完整的解決方案，更重要的是產品銷售後服務才正要開始，唯有以客戶的需求為初衷，不斷優化體驗，為客人創造價值，才能持續獲得客戶的信任與肯定。

秉持「不為產品找客戶，而是為客戶找到適合產品」的信念，凱基證券財富管理團隊打破傳統銷售通路框架，期許扮演市場嚮導的角色，陪同客戶一起釐清自身的投資目標和風險容忍度。

此外，凱基證券借券信託服務榮獲「最佳有價證券信託創新」優質獎之殊榮，以獨創雙借券平台之架構，提高客戶股票出借之機率，藉此活化客戶股票資產，創造第二筆財富。

凱基證券長期耕耘及持續開發借券業務，規模為業界第一，借券信託資產規模長期為同業之冠。除了透過定期發送EDM推廣借券信託優點，鼓勵投資人享受活化股票資產，創造額外收入之好處；同時輔以線上APP服務及簡訊通知加值服務，讓客戶方便掌握出借股票成交資訊，輕鬆賺取借券收益，打造穩健被動收入。

秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，凱基證券財富管理將持續打造最完整的產品線，從一般投資大眾的小額入手定期定額海外股票及境內外基金，到高資產客戶的專屬無信用評等海外債券，讓客戶可以做到分散投資、產品收益多元，亦兼顧風險承受度，針對不同人生階段、理財需求的客群，規劃出最適合每位客戶的資產配置建議和投資解決方案，讓客戶即使在市場波動下仍能樂活投資，幫助投資人財富穩健增長，迎向富足人生。