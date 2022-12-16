嘉義水上鄉今(16日)發生一起離奇命案。一名男子清晨打開家門要外出時，赫然發現門口躺著一名「紅衣紅鞋」的女子躺在家門口，當場嚇得他魂飛四散，經報警後，警消到場發現該名婦女已死亡多時，經清查身分，為當地一名婦女疑似與屋主有感情糾紛，至於死因為何警方仍調查中。

據了解，死者為住在當地的一名6旬婦人，疑似與屋主咬感情糾紛，雙方多年來為了感情爭吵不休，甚至與屋主妻子也有過肢體衝突，但近日內由疑似與屋主有激烈爭吵。

根據警方調閱監視器，婦人在深夜就來到男子家門口，接著竟因不明原因倒臥在家門口，直到屋主兒子清晨出門時才發現。由於死者身穿「紅衣紅鞋」陳屍在住家門口，屋主等人全被這景象嚇呆，目前警方相驗後並無外力介入狀況，將由檢察官及法醫相驗釐清死因。

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