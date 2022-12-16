近來氣溫驟降，加速血管收縮，導致血壓上升，常會因此產生中風。有些民眾有外出運動的習慣，特別是在清晨、傍晚，這時氣溫較低，除了做好保暖防護以外，亞東醫院中風中心主任唐志威醫師特別提醒，民眾外出運動一定要記得攜帶緊急聯絡人資料，以免中風路倒送醫卻沒辦法治療。

唐志威提到，中風在失能、失智、死亡上都是很重要的公衛議題，目前急性腦中風治療包括靜脈溶栓、動脈取栓、中風復健等，這些治療都有時效性，靜脈溶栓治療需在4.5小時之內，動脈取栓要在8-24小時之內，中風復健也需在中風後3-6個月內進行。

中風治療就是與時間賽跑，唐志威表示，中風越快治療效果越好，超過一定時間後就沒辦法治療，有些民眾中風會去門診，這樣就會錯過治療時間，中風建議先打119，直接去急診才是比較正確的方式。

●外出運動也可能突然中風 沒有「它」可能延誤治療

雖然中風有預防的方式，但發生前可能沒有任何徵兆，腦中風通常都是突然發生的，這也是其可怕之處，上一秒沒事，下一秒可能就中風了，唐志威表示，在臨床上其實遇到蠻多路倒的中風病人，可能出門跑步、運動就突然中風暈倒，身上又沒有帶任何證件或緊急聯絡人資訊，送到醫院之後醫生想治療也沒有辦法給予治療。

由於許多積極的中風治療需要簽署同意書才能進行醫治，唐志威指出，其實這也是中風治療的一個困難與瓶頸，臨床上遇到蠻多這樣的情況，因為病人中風後無法表達卻又急需治療，醫師也特地諮詢法律顧問是否可以直接幫病人治療，但得到的都是否定的答案，因為許多積極的中風治療在法律上都是屬於侵入性治療，一定需要取得病人或家屬的同意。

唐志威表示，這樣的病人通常都要請警察協尋家人，再請他們簽署同意書，在這一來一往之間就可能錯過黃金治療期，相當遺憾。他建議民眾外出，即使只是運動、吃個早餐，身上都應該要有緊急聯絡人電話或資料，可放置在皮夾或設置在手機或智慧手錶內，雖然只是一個小動作，不過其實很重要，現在就幫自己或家人朋友檢查一下，才能避免造成憾事。

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