九合一大選前發生的台南學甲88槍擊案，迄已1個多月，由於案件遲未破案，台南市議會臨時會今天召開「88槍擊案」專案報告，市警局長方仰寧赴議會報告，議員緊追槍擊案犯案動機為何？方仰寧說，因孔祥志尚未到案，無法驟下定論，市議員李偉智問，是否懷疑孔已遭人做掉？方仰寧說，不排除任何可能。

88槍擊案發生1個多月，外界傳聞四起，面對網路PTT及名嘴影射台南市警察局迫於政治力介入，以致於不敢積極深入辦案，方仰寧今天於市議會的「88槍擊案」專案報告表達嚴正抗議，他說，絕無外界憑空杜撰、政治辦案，他以人格保證，案發以來，市警局從未受到來自中央或地方上級長官對案件偵辦任何指示和要求，絕無政治力介入辦案。

方仰寧也說，對於有些政論節目直指台南市警局受到政治力介入而不敢積極辦案，他以個人職務和人格保證，從11月10日案發以來，從未受到來自中央或地方的上級長官，對案件偵辦的任何指示和要求。

他說，槍擊案發生以來，同仁因各界關注犧牲輪休，從11月11日到現在沒有1天休假，專案小組案發第2天已掌握槍手孔祥志身分，警方持續監控1個月，但孔嫌十分狡猾，始終沒發現孔的蹤跡，因此研判孔嫌可能在犯案後，已偷渡逃亡國外。

國民黨市議員蔡育輝追問，目前為止整起槍擊案動機為何？有無供出與光電利益有關？刑警大隊長林宏昇說，有追問但共犯供詞並沒有這樣說。蔡育輝說，此次牽涉議長選舉、市長選舉與總統選舉，所以大家才會這麼關注。民進黨市議員劉米山說，這個事件完全是「政治事件」，揪出幕後指使者才是最重要的，市議員蔡筱薇也說，透過專案報告能知道凶手犯案動機嗎？整起事件充斥政治動作、網路帶風向，相信等到議長選舉後，統統都會不見。

方仰寧表示，整起槍擊案動機為何，因目前槍手孔嫌尚未到案，紅龜也仍在逃，無法驟下定論，警方秉持證據到哪裡就辦到哪裡。議員也關注孔嫌人間蒸發，後續案件偵辦還缺了一塊重要拼圖。方仰寧說，槍手孔嫌與母親感情很好，孔母也出面喊話要他投案，針對議員研判孔嫌有沒有可能已經被做掉？他說，也不排除這個可能，畢竟，孔嫌在集團與整個案件中是被利用的角色。