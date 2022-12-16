台61線觀音段今上午發生6車連撞事故。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

整起事故共造成6輛車損。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

曳引車頭側邊也被撞爛。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

這起事故一度造成現場無法通行，現已恢復通車。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區台61線南下34.4公里處，今上午10時許發生6車連撞事故，2輛小貨車先擦撞後停在外側車道，後方2車為閃避事故車發生擦撞，又碰撞前方2輛小客車。整起事故有2人受傷送醫治療，6名駕駛酒測值均為0，詳細事故原因仍待釐清。

警方表示，31歲羅姓男子與35歲駱姓男子今早10時30分，分別駕駛小貨車行經台61線南下34.4公里處，2車不慎發生擦撞後停在外側車道。後方由66歲潘姓男子駕駛的曳引車以及47歲陳姓男子駕駛的小貨車，為閃避前方車禍事故現場，切換車道時2車不慎發生擦撞。

警方說，陳男駕駛的小貨車發生擦撞後，又往前碰撞到31歲游姓男子及32歲藍姓男子駕駛的2輛小客車，整起事故共造成6輛車損。現場畫面可見，多輛小貨車的車頭撞得面目全非，小客車也撞得零件四散滿地，一度造成車道無法通行。

救護人員到場後，發現羅男與車上乘客23歲厲姓男子分別臉部撕裂傷、出現頭暈症狀，但2人意識清楚，均已送醫治療，其餘4名駕駛皆無傷。警方針對6名駕駛實施酒測，確認酒測值均為0，目前現場已恢復通行，至於是否因車速過快或未保持安全距離才導致車禍發生，詳細事故原因及肇事責任，仍待進一步釐清。