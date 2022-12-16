俄羅斯持續入侵烏克蘭，美國實施一連串經濟制裁，包括禁止晶片大廠超微、英特爾、輝達等企業的產品銷售到俄羅斯，如今則傳出中國政府考量國安，也禁止向俄羅斯提供龍芯處理器，因為其具有戰略重要性，是中國生產的最先進晶片之一。

根據俄媒《工商日報》、《生意人報》報導，因為俄羅斯受到國際制裁，之前部分俄羅斯電子製造商已對中國的龍芯處理器進行測試，準備將它作為英特爾和超微處理器的替代品，但此計畫已生變。

報導指出，中國決定禁止龍芯處理器出口到俄羅斯等國家，因為該產品對中國軍隊具有戰略重要性，並且應用於中國的軍事和工業。消息人士表示，北京政府希望將最好的晶片留在軍工聯合體。

針對中國斷供龍芯處理器消息，俄羅斯國產電腦廠商Bitblaze母公司Prombit執行長Maxim Koposov則說，中國的決定並不會造成太大影響，因為俄羅斯部署龍芯的大型項目很可能尚未開始。

俄羅斯商業媒體工商日報（Kommersant）先前報導，在俄烏戰爭發生後，從中國廠商運往俄羅斯的半導體，故障率高達4成，比戰爭前的2%故障率還要高出許多，主因在於俄羅斯廠商開始從非正式供應商，或向黑市裡的經銷商購買晶片，而這些管道通常沒有品質保證。